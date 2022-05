Das Trio mit Andreas Düker, Elke Hardegen-Düker und Ray Kaczynski (v.l.) ist in der deutschen Musiklandschaft etwas Besonderes: Es löst in seinem Repertoire und seinen Interpretationen die Grenze zwischen Folk- und Barockmusik auf. FOTO: Thorsten Meier Alte Musik für ein modernes Publikum Barock trifft Folk: Gentle Spirits gastierte in der Kirche Ludwigslust Von Thorsten Meier | 16.05.2022, 06:04 Uhr

Mit ihrem aktuellen Programm „Across The Isles“ und als Abschlusskonzert des diesjährigen Barockfestes gastierte Gentle Spirits am Sonntag in der katholischen Kirche St. Helena und St. Andreas in Ludwigslust. Beim Streifzug über die Inseln begeisterte das Trio 60 Klassik-Hörer genauso wie Folk-Fans