Ludwigslust Blitze schlagen in Gartenlaube und in einen Baum ein Von Haley Hintz | 12.07.2023, 08:49 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen ist in Ludwigslust eine Gartenlaube in Brand geraten. Die Polizei vermutet einen Blitzeinschlag.