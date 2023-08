In Ludwigslust sind bei einem Zusammenstoß von zwei Autos ein 36-jähriger Autofahrer und dessen zweijähriges Kind leicht verletzt worden.

Ein Auto geriet in den Gegenverkehr

Laut Polizei soll die 81-jährige Autofahrerin am Mittwoch nach dem Einbiegen in die Schlossstraße in den Gegenverkehr geraten sein.

Dort prallte sie mit dem Auto des 36-Jährigen zusammen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.