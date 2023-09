Anja Becker ist schockiert. Als Leiterin des Ordnungsamtes von Ludwigslust-Land hat sie schon einiges an illegaler Müllentsorgung gesehen. Aber der Abfallberg, den sie nun im Wald bei Sülte dokumentieren musste, ist mal wieder ein besonderer Fall von Dreistigkeit. „Dort hat jemand ein ganzes Dach, inklusive Dachziegeln, Regenrinnen und ein paar Holzlatten entsorgt“, sagt sie.

Am Dienstag war Spaziergängern in einem Waldstück der Schuttberg aufgefallen. Sie informierten den Bürgermeister. Der Fundort befindet sich in der Nähe des Sülter Weges, aus Richtung Uelitz kommend linkerhand rund 100 Meter in den Wald hinein.

„Die Spaziergänger sind dort häufig unterwegs, so dass wir davon ausgehen können, dass der Bauschutt dort erst in den vergangenen drei Tagen abgekippt wurde.“ Anja Becker Leiterin des Ordnungsamtes von Ludwigslust-Land

Der Abfallberg liegt mitten im Wald, im saftigen grünen Gras. „Wie skrupellos mit der Natur umgegangen wird, obwohl überall Annahmestellen für genau solchen Müll vorhanden sind“, sagt Anja Becker kopfschüttelnd. Das Ordnungsamt bittet um Hinweise zu dieser Tat – entweder an das Amt Ludwigslust-Land (Telefon 03874 426920) oder an die Polizei in Ludwigslust (Telefon 03874 4110).

Strafe nach illegaler Müllentsorgung bei Sülte: Für Täter wird es teuer

Die illegale Müllablagerung ist am Mittwoch angezeigt worden. „Der Verursacher kann den Bauschutt am besten sofort abholen“, sagt die Ordnungsamtsleiterin. „Wenn er ermittelt wird, dann wird es für ihn teuer.“ Die Entsorgung des Bauschutts muss das Amt organisieren – auf Kosten der Gemeinde Uelitz. „Die Allgemeinheit zahlt also dafür über die Steuergelder.“

Der Bauschuttberg von Sülte ist nicht der erste Fall von illegaler Müllablagerung in größerem Umfang, mit dem sich das Amt aktuell befasst. Am 30. August war an einem Weg östlich von Rastow und nordwestlich von Fahrbinde ein Stapel Wellasbestplatten, Holzplatten und Steine abgeladen worden. „Bei den Asbestplatten handelt es sich um Sondermüll, der jetzt teurer entsorgt werden muss“, betont Anja Becker. „Die Gemeinde muss diese Entsorgung aus den Steuergeldern aller Bürger zahlen.“ Und in diesem Fall müsse man von Kosten von mehr als 1000 Euro ausgehen.

In der Nähe von Fahrbinde hatten Unbekannte Ende August Asbestplatten illegal entsorgt.

Derzeit werden fast monatlich solche illegalen Ablagerungen festgestellt. „Da weiß man, wie viel Geld für solche unvernünftigen Taten ausgeben werden muss, das man sinnvoller hätte einsetzen können.“

Illegale Müllentsorgung melden: Amt hofft auf Hilfe der Bürger

Kleine Ablagerungen in den Orten wie Tüten voll mit Windeln, alte Klos oder Autoreifen gibt es fast wöchentlich „Diese Funde werden jetzt immer zur Anzeige gebracht“, betont Anja Becker. „Wir hoffen auf die Vernunft der Bürger und auf Mithilfe. Wenn jemand solche illegalen Taten beobachtet, können diese zur Anzeige gebracht werden.“ Allerdings solle sich dabei niemand in Gefahr bringen.