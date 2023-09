Veranstaltung Hornkaten lädt zum Oktoberfest ein Von Dénise Schulze | 22.09.2023, 14:58 Uhr Auf Weißbier aus Maßkrügen können sich die Besucher des Oktoberfestes in Hornkaten freuen. Symbolfoto: imago stock&people up-down up-down

Am 30. September wird in dem Ludwigsluster Ortsteil zünftig gefeiert. Gäste in Dirndl oder Lederhose sind gern gesehen.