Zu Silvester erleuchten Raketen den Nachthimmel über Ludwigslust, Grabow, Neustadt-Glewe und Dömitz. Foto: Hannes Henffler up-down up-down Ludwigslust, Grabow, Dömitz, Neustadt-Glewe Feuerwerk in der Stadt: Wo darf geknallt werden? Von Marlena Petersen | 27.12.2022, 15:16 Uhr

In den vergangenen Jahren gab es Einschränkungen beim Feuerwerk zum Jahreswechsel. So halten es die Städte in diesem Jahr.