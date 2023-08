Der Herbst klopft an die Tür und mit ihm kommen die kühlen Tage. Sommerkleider und kurze Hosen haben ausgedient. Doch die Ausstattung für die Kinder aus dem vergangenen Jahr passt nicht mehr. Was tun? Neu kaufen muss nicht sein. Denn rund um Schwerin locken in vielen Gemeinden wieder Kinderkleiderbasare. Schönes Gebrauchtes zum kleinen Preis. Vielleicht nicht immer ganz unversehrt, aber durchaus brauchbar. Wer selbst noch ausreichend Kinderkleidung hat, aus denen die Liebsten rausgewachsen sind, kann diese unter anderem in Lübesse an den Mann oder die Frau bringen.

„Wir suchen noch Verkäufer“, erklärt Kita-Leiterin Angela Au. Unter dem Motto „Eltern helfen Eltern“ organisieren Elternvertreter und Mitarbeiter der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ den mittlerweile 38. Lübesser Kleiderbasar. Dort gibt es am 9. September wieder „alles rund ums Kind“. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr werden die Verkäufer dann rund um das Feuerwehrhaus Lübesse in der Schweriner Straße Kleidung und Spielwaren verkaufen.

„Alle Eltern, die preiswerte Kleidung für ihren Nachwuchs kaufen möchten, sind herzlich willkommen“, sagt Angela Au und führt weiter aus: „Wer Interesse am Verkauf hat, kann sich unter 03868/587 oder per Mail an kneipp-kita-luebesse@t-online.de anmelden.“ Der Flohmarkt findet im Freien statt, aus diesem Grund sind Verkaufstische bitte selbst mitzubringen. Für das leibliche Wohl wird mit einem Kuchenverkauf zugunsten der Kita gesorgt.

Kinderkleidung und Spielsachen im Banzkower Störtal

Der nächste Kleidersachenbasar im Banzkower Störtal ist am 9. September. Von 9 bis 12 Uhr können Käufer dort durch das Haus schlendern und nach schönen Schätzen suchen. Schwangere können bereits um 8.30 Uhr die Verkaufstische durchstöbern. Die Frauen vom Störtalverein versorgen die Besucher zudem mit einem kleinen Frühstück. „Wir haben neben Kaffee auch Kuchen im Angebot“, erzählt Sabine Priesemann vom Störtal. Die Anmeldeliste für Verkäufer ist in Banzkow bereits geschlossen. Nach zwei Tagen war sie bereits voll.

Kinderkleiderflohmarkt in Pokrent am 2. September sucht noch Verkäufer

Zum Flohmarkt für Kinderkleidung und Spielzeug gibt es bereits am 2. September ab 14 Uhr auf dem Pfarrhof Pokrent. In der Neuendorfer Straße gibt es alles rund ums Kind. Organisiert wird der Flohmarkt von der Kirchengemeinde Pokrent-Groß Brütz. Wer mitmachen möchte, kann sich noch unter der Telefonnummer 038874 21045 anmelden.

Kinderkleiderflohmarkt in Uelitz und Spielemarkt im November

Im Uelitzer Pfarrhaus findet der Kinderbekleidungsflohmarkt in diesem Herbst am 16. September statt. Von 9 bis 12 Uhr gibt es dort Kinderkleidung für den Herbst und Winter, Spielzeug, Fahrräder und alles, was zur Babyausstattung gehört. Einen extra Spielemarkt, mit Blick aufs Weihnachtsfest, gibt es in Uelitz wieder am 25. November.