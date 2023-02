Gastwirt und Koch Bernd Scholz richtet den Grünkohlsalat an. Foto: Rainer Cordes up-down up-down Gastro-Initiative Bernd Scholz serviert Grünkohl klassisch, als Salat und mit Pasta Von Kathrin Neumann | 05.02.2023, 15:34 Uhr

Bei einer Veranstaltung der Gastro-Initiative „So schmeckt MV“ drehte sich in Scholzens Lindenkrug in Kummer alles um Grünkohl. Und so wurde er den Gästen serviert.