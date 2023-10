Ludwigslust Nach Sprengung: Geschäft in der Deutschen Bank geht weiter Von Dénise Schulze | 10.10.2023, 16:42 Uhr Nach der Sprengung eines Geldautomaten geht das Tagesgeschäft in der Filiale der Deutschen Bank in Ludwigslust fast normal weiter. Foto: Dénise Schulze up-down up-down

Die Mitarbeiter der Bank in der Lindenstraße in Ludwigslust stehen ihren Kunden nach dem Vorfall wieder zur Verfügung. Gleichzeitig ermittelt das Landeskriminalamt MV weiter in dem Fall.