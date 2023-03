Die Polizei war in Grabow und Ludwigslust vor Ort, um die Demonstrationen zu schützen. Foto: Carsten Rehder up-down up-down Gegen Krieg und Inflation Montagsdemos führen durch Ludwigslust und Grabow Von Kathrin Neumann | 21.03.2023, 16:04 Uhr

In Grabow und Ludwigslust sind am Montagabend wieder Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die aktuelle Politik zu demonstrieren. So viele waren es.