Sie gaben den neuen Parkplatz am Wasserturmweg mit drei Schnitten frei: Stadtwerke-Geschäftsführerin Viola Bortsch, Stadtvertreterpräsident Helmut Schapper und die 1. stellvertretende Bürgermeisterin Ulrike Müller (v.l.n.r.). Foto: Kathrin Neumann Verkehrsfreigabe am Wasserturmweg Was der neue Parkplatz mit einem alten Wunsch der Ludwigsluster zu tun hat Von Kathrin Neumann | 16.06.2023, 14:22 Uhr

Der neu gebaute Parkplatz am Wasserturmweg in Ludwigslust ist für den Verkehr freigegeben worden. In der Folge soll die Wildparker-Fläche am Lindencenter gesperrt und damit für eine andere Nutzung frei werden.