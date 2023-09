Bauarbeiten abgeschlossen Freie Fahrt auf dem neuen Radweg zwischen Göhlen und Leussow Von Dénise Schulze | 22.09.2023, 14:24 Uhr Die zahlreichen Fahrradfahrer, die zur Freigabe des Radweges gekommen waren, sind froh, dass sie ab sofort sicher zwischen Göhlen und Leussow unterwegs sein können. Foto: Dénise Schulze up-down up-down

Der 5,1 Kilometer lange Weg in Betonbauweise wurde am Freitag offiziell übergeben. Trotz der Millioneninvestition fallen für die Gemeinde keine Kosten an.