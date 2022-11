Sie haben die Frauenfilmtage in Ludwigslust organisiert: Gleichstellungsbeauftragte Manuela Ulrich (l.) und Bettina Westermann vom Luna Filmtheater Foto: Britta Becker up-down up-down Frauenfilmtage in Ludwigslust Kino zeigt bewegende Lebensgeschichten von Frauen Von Kathrin Neumann | 15.11.2022, 17:37 Uhr

Zu den Frauenfilmtagen werden im Kino in Ludwigslust in diesem Jahr Produktionen gezeigt, die auf wahren Begebenheiten basieren. Karten gibt es zum reduzierten Preis. So sieht das Programm aus.