Kochen ist seine Leidenschaft: Florent Martinez, der gebürtige Franzose mit spanisch-deutschen Wurzeln, ist ein recht fröhlicher Mensch – und zugleich begnadeter Koch. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Französische Küche in Ludwigslust Florent Martinez will Lust auf Galette und Pichard wecken Von Thorsten Meier | 30.06.2023, 10:00 Uhr

Einst spielte sich sein Leben zwischen Portofino und St. Tropez ab. Nun kocht er an der Elbe im eigenen Restaurant. Florent Martinez will seine Begeisterung für die französische Küche an die Ludwigsluster weitergeben. Immer mittwochs in der Orangerie.