Sie stellen Schiffbauprofile und mehr her Firma MBD in Ludwigslust investiert bis zu 700.000 Euro und sucht neue Mitarbeiter Von Kathrin Neumann | 12.08.2023, 17:17 Uhr Maximilian Wiese richtet eine Drehmaschine für die nächsten Werkstücke ein. Er lernt bei MBD im dritten Lehrjahr den Beruf des Zerspanungsmechanikers. Foto: Kathrin Neumann up-down up-down

Die Firma MBD in Ludwigslust fertigt Antriebswellen für verschiedene Kunden und Schiffbauprofile für Kreuzfahrtschiffe. In diesem Jahr sollen weitere Aufgaben hinzukommen. Dazu will das Unternehmen mehr Personal einstellen, auch Azubis.