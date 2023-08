Sie stellen Schiffbauprofile und mehr her Firma MBD in Ludwigslust investiert bis zu 700.000 Euro und sucht neue Mitarbeiter Von Kathrin Neumann | 12.08.2023, 17:17 Uhr Martin Kücken von der Firma MBD in Ludwigslust stellt die Schiffbauprofile, die gerade aus der Plasma-Brennanlage gekommen sind, zu Paketen zusammen. Foto: Kathrin Neumann up-down up-down

Die Firma MBD in Ludwigslust fertigt Antriebswellen für verschiedene Kunden und Schiffbauprofile für Kreuzfahrtschiffe. In diesem Jahr sollen weitere Aufgaben hinzukommen. Dazu will das Unternehmen mehr Personal einstellen, auch Azubis.