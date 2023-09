Film über Walter Kaufmann in Ludwigslust Ein Jahrhundertleben in 101 Minuten Von Thorsten Meier | 12.09.2023, 10:00 Uhr Walter Kaufmann in den 70ern. Foto: Karin Kaper Film Berlin up-down up-down

In einem Kinodokumentarfilm von Karin Kaper und Dirk Szuszies wird in einer Sondervorführung in Ludwigslust im Luna Filmtheater am 14. September des Lebens von Walter Kaufmann, eines jüdischen Schriftstellers, gedacht.