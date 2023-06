Bamberg, Deutschland 10. Oktober 2020: Feuerwehrfahrzeug, Einsatzfahrzeug der Feuerwehr mit Blaulicht Bayern *** Bamberg Symbolfoto: Fotostand/K. Schmitt/imago-images/Archiv up-down up-down Wöbbelin Feuerwehr löscht 1000 Strohballen Von Haley Hintz | 28.06.2023, 09:58 Uhr

In Wöbbelin sind am späten Dienstagnachmittag zwei Strohmieten auf dem Gelände eines Agrarbetriebes in Brand geraten.