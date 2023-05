Rettungskräfte kämpfen gegen das Feuer. Foto: Ralf Drefin up-down up-down Großbrand in Ludwigslust Dachstuhl von Wohnblock steht in Flammen Von Ralf Drefin | 20.05.2023, 08:08 Uhr

Zu dem Feuer kam es in der Nacht zu Samstag in der John-Brinckman-Straße in Ludwigslust. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte aus.