Im Gewächshaus konnten Manfred und Isolde Reinicke nicht nur die Glasdrucke von Daniela Melzig, sondern auch die Stierköpfe aus Raseneisenstein von Thomas Lehnigk sehen. Foto: Kathrin Neumann up-down up-down Festival der Künste in Ludwigslust Glasdrucke treffen im Gewächshaus auf Stierköpfe Von Kathrin Neumann | 02.10.2022, 09:55 Uhr

Beim Festival der Künste treffen in einem Gewächshaus in Ludwigslust Glasdruck und Raseneisenstein-Skulpturen auf Lichtinstallationen und Improvisationstanz. Am 2. Oktober ist ein Flashmob am Schloss geplant.