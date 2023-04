Felix Degwitz übernimmt die Aufgaben als Pastor der Kirchengemeinde Leussow-Redefin ab 16. April in Probezeit von drei Jahren. Einer, der alles ein bisschen anders macht, um die Kirche zu retten. In seiner Freizeit kümmert sich der 34-Jährige gern um seine Familie, mag Gesellschaftsspiele aller Art, joggt und will eine Altherrenmannschaft im Fußball aufbauen.

Foto: Thorsten Meier up-down up-down