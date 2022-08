FOTO: Marlena Petersen Radwegebrücke in Ludwigslust Der Fahrstuhl wurde wieder repariert Von Marlena Petersen | 11.08.2022, 18:11 Uhr

Immer wieder fallen die Aufzüge am Bahnüberweg aus. Die Stadt Ludwigslust hat in den vergangenen Jahren schon rund 180.000 Euro in die Anlagen gesteckt.