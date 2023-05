Herbert Bartholomäus entwarf 1945 die ersten Sonderbriefmarken für Mecklenburg. Ihr Titel: „Opfer des Faschismus“. Dieses Exemplar trägt den Poststempel Ludwigslust vom 21.10.1945. 26 Pfenning beträgt das Porto, 64 Pfennig sind eine Spende. Foto: Dr. Wolfgang Steguweit up-down up-down Ausstellung zu Herbert Bartholomäus in Ludwigslust So entstanden die ersten Sonderbriefmarken für Mecklenburg Von katt | 22.05.2023, 14:36 Uhr

Herbert Bartholomäus gestaltete 1945 die ersten Sonderbriefmarken für Mecklenburg. Eine Ausstellung in Ludwigslust widmet sich dem Künstler, der vor 50 Jahren verstarb. Zur Finissage am 23. Mai wird noch einmal intensiv an ihn erinnert.