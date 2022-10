Eine Idee, um Strom zu sparen: Kann man eine der beiden Leuchten der Straßenlampen in der Schlossstraße abschalten? Foto: Kathrin Neumann up-down up-down Ludwigslust und Amt Dömitz-Malliß Schulen oder Straßenbeleuchtung: So wollen Städte Energie sparen Von Kathrin Neumann | 17.10.2022, 16:46 Uhr

Niedrigere Temperaturen in Sporthallen, Appelle an Kitas und die Adventsbeleuchtung auf dem Prüfstand – Ludwigslust will an mehreren Stellen Energie sparen und stellt auch. Das Amt Dömitz-Malliß setzt vor allem auf eine Maßnahme.