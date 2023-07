Rund um die Uhr sind die Kameraden der fünf Ludwigsluster Ortswehren bereit, um auszurücken und anderen Menschen zu helfen - wie hier beim großen Dachstuhlbrand in Ludwigslust. Archivfoto: Ralf Drefin up-down up-down Lange Diskussion beendet Feuerwehrleute in Ludwigslust erhalten nun ein Einsatzgeld Von Kathrin Neumann | 18.07.2023, 16:27 Uhr

Viele Jahre wurde in Ludwigslust darüber diskutiert, jetzt ist es beschlossene Sache: Die Mitglieder der fünf Ortswehren erhalten für die Teilnahme an Einsätzen ein Einsatzgeld. Auch die Teilnahme an der Ausbildung wird mit einem Obolus gewürdigt.