Victoria Knötel schleppt zusammen mit ihrem Papa Ronny Kartons in die Edith-Stein-Schule in der Ludwigsluster Friedrich-Naumann-Allee. Die Achtjährige freut sich schon auf den Unterricht. Foto: Thorsten Meier Edith-Stein-Schule in Ludwigslust Eltern und Schüler packen bei Umzug in den Neubau mit an Von Thorsten Meier | 16.05.2023, 15:55 Uhr

Der Neubau der christlichen Edith-Stein-Schule in der Friedrich-Naumann-Allee in Ludwigslust ist fertig: Beim Umzug packen Schüler, Lehrer und Eltern an.