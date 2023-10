Warlow lädt zum Flohmarkt ein

Zu einem bunten Flohmarkt lädt am Dienstag, 3. Oktober, der Dorfverein Warlow ein. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr können die Besucher auf dem Sportplatz in der Parkstraße sicher das ein oder andere Schnäppchen machen. Wer selbst etwas verkaufen möchte, kann sich telefonisch unter 0172 3815936 anmelden. Das Aufbauen der Stände ist bereits ab 8.30 Uhr möglich. Für das leibliche Wohl mit Kaffee, Kuchen, Bratwurst und Getränken wird der Dorfverein sorgen.

Flohmarkt in Dömitz

Auch in Dömitz kann am Feiertag gebummelt und gestöbert werden. Am Dienstag von 10 bis 17 Uhr findet auf dem alten Sportplatz im Elbeweg ein Flohmarkt statt.

Radsternfahrt zwischen Göhlen und Leussow

Der neue Radweg entlang der K40 zwischen Göhlen und Leussow soll am 3. Oktober mit einer Sternfahrt eingeweiht werden. Um 11 Uhr starten die Fahrradfahrer jeweils in Göhlen und Leussow und treffen sich dann an der Kreuzung Richtung Klein Krams. „Hier wollen wir gemeinsam etwas trinken und essen und unseren neuen Radweg feiern“, so Bürgermeister Helmut Seyer.

Konzert mit Harmonic Brass in Alt Jabel

Das Blechbläserensemble Harmonic Brass gastiert am Dienstag in der Kirche Alt Jabel. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Die Gäste können sich auf Musik aus Barock, Renaissance und Klassik freuen. Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Georges Bizet werden gespielt. Karten für das Konzert sind vorab in der Tourist-Information Dömitz erhältlich. Außerdem sind Reservierungen telefonisch bei Familie Weber (038758 22112) sowie bei der Kirchengemeinde Alt Jabel (038759 20234) möglich.