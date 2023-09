Noch mehr Tempo 30 in Techentin. Die Stadt will im Ortsteil weitere Straßen zu 30er-Zonen machen. Zuvor muss jedoch die Stadtvertretung das Vorhaben beschließen. Die Ortsteilvertretung Techentin berät auf ihrer Sitzung am Dienstagabend darüber.

Diese Straßen Techentin werden zur Tempo-30-Zone

Der Süden von Techentin, unter anderem mit Eichenallee und Mühlenstraße, war vor gut einem Jahr zur 30er-Zone gemacht worden. Jetzt sollen Bereiche zwischen der Bauernallee und der Techentiner Straße folgen, darunter allerdings auch Straßen, die jetzt verkehrsberuhigter Bereich sind. Konkret würde das Vorhaben laut Beschlussvorlage folgende Straßen betreffen: Am Umspannwerk, Ginsterweg, Fliederweg, Am Rodelberg, Sandstraße, Wacholderweg, Sanddornweg, Spitzweg, Ringstraße, Hopfenweg, Holunderweg sowie Hufenweg.

In diesen Straßen in Techentin soll künftig Tempo 30 gelten. Foto: StepMap Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Darum bekommt Techentin weitere Tempo-30-Zonen

Durch die Tempo-30-Zone solle die Straße Am Umspannwerk für den Durchgangsverkehr unattraktiv gemacht werden, heißt es in der Begründung. Und es gehe um die Vereinheitlichung der Verkehrsregeln, da im Bereich Sanddornweg, Wacholderweg, Spitzweg, Hopfenweg, Holunderweg und Ringstraße die Voraussetzungen für einen verkehrsberuhigten Bereich nicht vollumfänglich gegeben seien.

Die Untere Verkehrsbehörde des Landkreises hat vorab Zustimmung zu diesem Vorhaben signalisiert, wie die Verwaltung informiert. „Nach der Beschlussfassung durch die Stadtvertretung wird ein entsprechender Antrag bei der Verkehrsbehörde gestellt, die Beschilderung beschafft und aufgestellt.“

Die Ortsteilvertretung Techentin kommt am Dienstag, 19. September, im Feuerwehrraum zur Sitzung zusammen. Beginn 19.30 Uhr. Weitere Themen sind unter anderem die geplante Fernwärmeversorgung, die Hundeverordnung und die Nebenanlagen in der Mühlenstraße.