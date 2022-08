Immer wieder gab es am Rande der Freiluftveranstaltung in Ludwigslust Gespräche und Fachsimpeleien. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Dialog unter freiem Himmel Ludwigsluster wollen bei ihren Wohnträumen mitreden Von Thorsten Meier | 31.08.2022, 08:23 Uhr

Wie kann die Zukunft des Wohnens in Zeiten extremen sozialen, ökonomischen und ökologischen Drucks aussehen? In Ludwigslust versuchen Einwohner und Verwaltung das herauszufinden, jüngst in einer Freiluft-Diskussion.