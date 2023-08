Im Schlosspark Ludwigslust stürzte in der Nacht zum 24. August eine über 25 Meter hohe Eiche um und beschädigte dabei das Dach des Schweizerhauses. Nach ersten Einschätzungen entwurzelte der Baum bei Windstille und vollkommen unvorhergesehen.

Es könnten weitere Bäume umstürzen

Derzeit könne laut einer Mitteilung der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen M-V nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Bäume umstürzen. Deshalb muss der Schlosspark ab sofort gesperrt werden. Das Betreten der Anlage ist bis zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit verboten.

In den kommenden Tagen werde mit den Aufräumarbeiten an der umgestürzten Eiche begonnen. Anschließend werden Maßnahmen eingeleitet, um die Verkehrssicherheit in den Bereichen der Hauptachse sicherzustellen und damit die Durchquerung des Parks wieder zu ermöglichen.