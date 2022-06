Glücklich bei der Eröffnung der Bahnhofsmission Ludwigslust: Katharina Lotz, Frank Baiter, Angela Krogmann und Marie-Claire Heuer (v.l.) FOTO: Marlena Petersen up-down up-down Eröffnung Das ist die neue Bahnhofsmission in Ludwigslust Von Marlena Petersen | 30.06.2022, 19:19 Uhr

Am Bahnhof in Ludwigslust befindet sich jetzt die Bahnhofsmission. In den Räumen soll jeder Sicherheit, Schutz und eine Tasse Kaffee finden.