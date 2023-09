Picknick an der Stadtkirche Ludwigslust Generationen erlebten ein Fest der bunten Vielfalt Von Thorsten Meier | 01.09.2023, 12:25 Uhr Zum Picknick an der Stadtkirche mit Blick aufs Ludwigsluster Schloss fanden sich Jung und Alt zusammen. Foto: Thorsten Meier up-down up-down

Ein besonderes Picknick fand am Donnerstagabend an der Stadtkirche Ludwigslust statt. An den Tafeln saßen 250 Gäste verschiedener Generationen und Kulturen zusammen.