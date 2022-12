Im Bistro „Kümmken“ in Ludwigslust kocht Marco Bruhns für seine Gäste. Silke Schotte, CampHus-Managerin, ist zufrieden mit ihm. Foto: Marlena Petersen up-down up-down CampHus Ludwigslust Mit Koch Marco Bruhns: Bistro „Kümmken“ will durchstarten Von Marlena Petersen | 28.12.2022, 16:09 Uhr

Das Angebot in dem Bistro der Volkssolidarität in Ludwigslust soll ab Januar noch ausgeweitet werden. Was Marco Bruhns kocht und was es in Zukunft geben wird.