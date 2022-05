Für den Tunnelbau am Bahnhof Ludwigslust sind am Donnerstag die letzten drei Hilfsbrücken eingehoben worden. FOTO: Michael Drücker Millionenprojekt am Bahnhof Meilenstein beim Tunnelbau in Ludwigslust erreicht Von Kathrin Neumann | 05.05.2022, 18:24 Uhr

Am Donnerstag wurden die letzten drei Hilfsbrücken eingehoben. In den nächsten Wochen kann es durch die Arbeiten am Bahnhof zu Beeinträchtigungen für Anwohner kommen. Und auch bei den Kosten gibt es schlechte Nachrichten.