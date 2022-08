Im Gebäude Am Umspannwerk 8 in Techentin wollen Werner Oeding und Sibylle Diederich sowie ihre Mitstreiter vom Behindertenverband Ludwigslust helfen, die zahlreichen Probleme des Alltags zu überwinden. FOTO: Thorsten Meier up-down up-down Behindertenverband Ludwigslust Werner Oeding kämpft gegen Vorurteile: „Das Schlimmste ist Mitleid“ Von Thorsten Meier | 09.08.2022, 08:21 Uhr

Mitleid ist das Letzte, was Menschen mit Handicap erfahren wollen. Sie haben es schwer in unserer Gesellschaft – immer noch. Hier setzt der Behindertenverband Ludwigslust an. Mittlerweile gehören ihm 180 Mitglieder an.