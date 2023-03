Bei einem Einsatz in Ludwigslust mussten dem Täter Handfesseln angelegt werden. Symbolfoto: Imago/Michael Gstettenbauer/Archiv up-down up-down Flüchtlingsunterkunft Ludwigslust Alkoholisierter Mann verletzt Beamte bei Einsatz leicht Von Anni Hintz | 06.03.2023, 12:16 Uhr

Zwei Polizeibeamte wurden am frühen Sonntagmorgen bei einem Einsatz in der Unterkunft für Flüchtlinge in Ludwigslust leicht verletzt.