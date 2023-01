Aufgrund von Bauarbeiten wird die Ludwigsluster Seminarstraße für zwei Tage in einem Abschnitt zur Einbahnstraße. Foto: Dénise Schulze up-down up-down Bauarbeiten in Ludwigslust Seminarstraße wird ab Montag teilweise zur Einbahnstraße Von Dénise Schulze | 13.01.2023, 13:24 Uhr

Wegen Bauarbeiten der Stadtwerke Ludwigslust-Grabow kommt es am 16. und 17. Januar zu Verkehrseinschränkungen in der Schweriner Straße und der Seminarstraße in Ludwigslust.