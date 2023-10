Am Bahnhof Ludwigslust wird es in den nächsten Tagen laut. Grund sind die Bauarbeiten für den neuen Tunnel, von Fachleuten Eisenbahnüberführung genannt. Dort stehen spezielle Arbeiten an.

Wie die Deutsche Bahn als Vorhabenträger informiert sollen am Dienstag, 3. Oktober, tagsüber im Bereich des Bahnhofs Schal- und Bewehrungsarbeiten durchgeführt werden. Anschließend sind von Montag, 9. Oktober, bis Freitag, 3. November, Bauarbeiten im Bereich des Bahnhofs bis jeweils 22 Uhr möglich.

„Die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen werden so gering wie möglich gehalten. Trotz allem lassen sich Beeinträchtigungen durch Lärm und Veränderungen im Bauablauf nicht gänzlich ausschließen.“ Deutsche Bahn AG

Im Jahr 2021 hatte der Bau der Eisenbahnüberführung am Bahnhof Ludwigslust begonnen. Sie ist Ersatz für den Bahnübergang in Verlängerung der Bahnhofstraße, der vor vielen Jahren geschlossen worden war. Nach dem Einbau von Hilfsbrücken war die Baugrubenumschließung hergestellt worden. Inzwischen hat der Bau der ersten beiden Tunnelsegmente für das Trogbauwerk begonnen.

Lesen Sie auch: Tunnel entsteht am Bahnhof in Ludwigslust: So weit sind die Bauarbeiten

Über die Bauarbeiten informiert die Deutsche Bahn such auf ihrem Bau-Info-Portal unter bauprojekte.deutschebahn.com. Bürger können sich zudem über die Projekt-Mailadresse bahnhof-ludwigslust@deutschebahn.com an die Bahn wenden.