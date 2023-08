Spannende Einblicke in eine sonst verschlossene Welt der Fledermäuse bieten Ann-Dörthe Holst und ihr Nabu-Team am 26. August im Ludwigsluster Schlosspark. Ein Bat-Detektor wandelt die hochfrequenten Rufe in hörbare Laute um.

Foto: Thorsten Meier