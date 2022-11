Das Angel-Team vom Schröder Bauzentrum um Vertriebsleiter Thomas Wurbs (r.): Hendrik Willamowski, Matthias Tempel und Ben Thiede Foto: Wurbs up-down up-down Wirtschaft in Ludwigslust Schröder Bauzentrum geht mit den Kunden angeln Von Kathrin Neumann | 10.11.2022, 10:58 Uhr

Mit seinem diesjährigen Kundenevent zog das Schröder Bauzentrum an einen besonderen Ort: an den Angelteich von Florian Diehr in Platschow. Und dann war viel Geduld gefragt.