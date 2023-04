Viel Erde wurde bewegt, damit es wieder schön grünt auf dem Hof der Kita in Lübesse. Foto: Tina Voss up-down up-down Kindergarten im Frühling Alle packen mit an beim Frühjahrsputz in der Kita Lübesse Von Katja Müller | 14.04.2023, 10:57 Uhr

Altes Laub weg, neuer Rasen her: In der Kneipp-Kita in Lübesse wurde jetzt einiges an Erde und auch Müll aus dem Herbst bewegt. Nun kann der Frühling und vor allem auch der Sommer kommen.