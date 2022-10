In MV fehlen 87,5 Ärzte (Symbolbild). Foto: Rolf Vennenbernd (dpa) up-down up-down Ludwigslust-Parchim Ärztemangel auf dem Land: Was Ärzte brauchen, um zu bleiben Von Marlena Petersen | 07.10.2022, 17:50 Uhr

Der Bedarf an Ärzten in Mecklenburg-Vorpommern ist hoch. Wir haben nachgefragt, was Mediziner dazu bewegen würde, im ländlichen Raum eine Praxis zu eröffnen. Das sind ihre Antworten.