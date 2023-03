Carolin Weber (links) ihr obliegt die Leitung der Tagespflege im CampHus und Maria Puhlmann, sie leitet die Demenzberatung, sind beim Tag der offenen Tür als Ansprechpartner vor Ort. Foto: Gritta Flau up-down up-down Tag der offenen Tür im CampHus Ludwigslust Tagespflege und Wohngemeinschaft stellen sich vor Von Thorsten Meier | 10.03.2023, 06:02 Uhr

„Wohnen und Pflege im Alter“ ist für Senioren und Angehörige interessant. Zu einem Tag der offenen Tür in der Tagespflege sowie in den Wohngemeinschaften lädt die Volkssolidarität am 18. März ein.