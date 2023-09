Anlässlich des 60. Jubiläums des Élysée-Vertrages stehe 2023 die Vermittlung der Kultur und Geschichte im Vordergrund. „Wir präsentieren die Kunst der Improvisation und der Klassik sowie die Verbindung der darstellenden und dildenden Künste. Der Titel des Festivals begründet sich auf die zehnjährige Freundschaft von mir mit einer Künstlergemeinschaft in Frankreich“, erklärt Daniela Melzig vom Atelier Transparente Welten.

Tag und Nacht, Freud und Leid seien unzertrennliche Begleiter des Lebens. „Freundschaft, Heimat, Krieg, Tod und Liebe führen die Feder für die Themen der Kunst, die uns alle miteinander verknüpft“, erklärt sie weiter. „Unsere Spielstätte ist das gläserne Gewächshaus der PG Storchennest in Ludwigslust und bietet uns die ideale Kulisse für die inszenierte interdisziplinäre Kunstinstallation am 15. September.“

Internationale Künstler präsentierten ihre Freundschaft

Das 2. Festival der Künste werde um 16 Uhr seine Tore im Gewächshaus am Schloss eröffnen. 22 internationale Künstler präsentierten ihr Schaffen ganz im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft. Dort gibt es Glasdruck, Skulpturen, Improvisationen, inszenierte Installation, Film, Musik und Tanz zu erleben, so Melzig weiter.

Die limitierten Tickets für die Abendveranstaltungen gibt es im Vorverkauf in der Ludwigslust Information (Schlossstraße 41) und an der Abendkasse. Die Ausstellung und das Vermittlungsprogramm am Sonnabend, 16. September, um 15 Uhr ist kostenlos. Ein großer Dank für die Unterstützung gehe an den Landkreis Ludwigslust-Parchim, die Stadt Ludwigslust, die PG Storchennest sowie den Förderverein Schloss Ludwigslust.