Regional und saisonal: Erzeugnisse aus der Ludwigsluster Gegend werden beim 1. Regionalmarkt in der Lindenstadt angeboten. FOTO: Friso Gentsch Einkaufen in Ludwigslust Erster Regionalmarkt lockt mit einheimischen Produkten Von Kathrin Neumann | 28.04.2022, 18:52 Uhr

Wenn am 8. Mai erstmals zu einem Regionalmarkt in Ludwigslust gerufen wird, ist das längst nicht das einzige Angebot in der Stadt.