Sie freuen sich über die bestandene Fachkraftanerkennung: Reymer Bete (2.v.l.) und Raindy Bryan Bizares (4.v.l.) gemeinsam mit Direktor Mark Schmolke (l.), Regionalgeschäftsführer Matthias Kluske (r.) und Pflegedienstleiterin Cindy Wietusch. FOTO: Petersen, Kursana up-down up-down Pflege in Westmecklenburg Zahl der Fachkräfte aus dem Ausland steigt deutlich Von Nadja Hoffmann | 05.07.2022, 16:06 Uhr

Zwei Krankenpfleger von den Philippinen unterstützen als Pflegefachkräfte das Team im Kursana Domizil Rastow – sie sind nicht die Einzigen in der Region. So haben sich die Zahlen in den Landkreisen entwickelt.