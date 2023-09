Noch vor dem 11. 11. wird es in diesem Jahr in Ludwigslust närrisch. Denn am 4. und 5. November finden die zweiten gemeinsamen Landesmeisterschaften im karnevalistischen Tanzsport der Karnevalslandesverbände Mecklenburg-Vorpommern und Berlin-Brandenburg in der Lindenstadt statt. Aus beiden Verbänden werden die besten Tänzer der verschiedenen Altersgruppen auftreten und dem Publikum ein Feuerwerk des karnevalistischen Tanzsports bieten.

Das Tanzturnier, eine offizielle Veranstaltung vom Bund Deutscher Karneval, findet am ersten Novemberwochenende im Sportforum Erwin Bernien in Ludwigslust statt. „Mit über 133 Darbietungen präsentieren sich an beiden Tagen Tanzgarden, Tanzpaare, Solisten und Schautanzgruppen, um ihr Können unter Beweis zu stellen“, erklärt Dirk Michaels im Auftrag des Karnevallandesverbandes Mecklenburg-Vorpommern (KLMV). Am Sonnabend starten um 9 Uhr die Jugend und die Junioren und am Sonntag ab 9 Uhr folgt die Altersklasse Ü15.

Sie bereits mehrmals die Landesmeisterschaften MV gewonnen: Solistin Nadine Erhardt. Archivfoto: Dirk Michaels Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Laut Michaels haben sich bisher 22 Karnevalsvereine aus beiden Verbänden für das Turnier angemeldet. „Das Portal für die Anmeldung ist noch bis zum 30. September geöffnet.“

Karten für Zuschauer ab sofort erhältlich

Die Veranstaltung, die unter der Schirmherrschaft der Sportministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Stefanie Drese, und des Landrates des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg, steht, findet öffentlich statt und Besucher sind herzlich willkommen. Karten sind bereits jetzt schon erhältlich und können auf der Internetseite des KLMV bestellt werden. Außerdem wird es je nach Verfügbarkeit eine Tageskasse geben.