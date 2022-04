Der Platz in der Cambser Grundschule ist knapp. FOTO: Marco Dittmer Millionen für Grundschule Teurer Bau in Cambs bringt Streit und ein Aufsichtsverfahren Von Marco Dittmer | 22.04.2022, 16:27 Uhr

Eine Miet-Schule soll in der Cambser Grundschule für mehr Platz sorgen. Doch die Kosten gehen in die Millionen. Den Großteil muss die Gemeinde Dobin am See tragen. Dort gibt es Streit.