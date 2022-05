Der Nest im Garten von Friedrich Güritz in Bresegard bei Eldena ist wieder besetzt. FOTO: Kathrin Neumann Störche in Bresegard bei Eldena Drei Eier liegen schon im Nest Von Kathrin Neumann | 09.05.2022, 15:14 Uhr

Nachdem die Storchensaison 2021 in Bresegard bei Eldena nicht so erfolgreich verlaufen war, ist jetzt wieder Nachwuchs in Sicht. Drei Eier liegen bereits im Nest.