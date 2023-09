„Nachtigallentage“ - so heißt der neue Roman der Autorin Sabine Schiffner. Am Donnerstag, 28. September, findet um 18 Uhr eine Lesung mit ihr im CampHus in Ludwigslust statt. Der Kulturkreis des Volkssolidarität lädt dazu ein.

Sabine Schiffner, 1965 geboren, lebt als Schriftstellerin und Übersetzerin in Köln. Sie studierte Theaterwissenschaften, Germanistik und Pädagogische Psychologie in Köln, war Mitglied des Schauspielensembles am Kölner Schauspielhaus und arbeitete als Regisseurin, Lektorin und Übersetzerin.

Liebe, Mord und die Nachtigall

Die Nachtigall – der kleine Vogel mit der gewaltigen Stimme – macht sich gerade auf den Rückflug in den Süden, um die Wintermonate in wärmeren Gefilden zu verbringen. Aber: Die „Nachtigallentage“ beginnen erst. Im Mittelpunkt stehen eine Frau, die sich nach Liebe sehnt, ein Ehemann, der ermordet wird, und natürlich der namensgebende Singvogel. Sabine Schiffners neuer Roman ist ein abgründiges, literarisches Kammerspiel, das in Form eines Geständnisses die Geschichte einer Beziehung mit tödlichem Ende erzählt. 200 Seiten mit Spannung und Tiefgang. Bestens geeignet auch für den Urlaubskoffer, wie Astrid Kloock aus Ludwigslust erklärt.

Karten ab sofort erhätlich

Anmeldungen für die Lesung am 28. September, zu der auch eine kulinarische Begleitung gehört, sind ab sofort telefonisch unter 03874 6699030 oder per Mail an camphus@vs-swm.de möglich.